Работу аэропортов Казани и Нижнекамска ограничили для обеспечения безопасности

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения вводились на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода, в нижегородском они уже сняты, сообщает телеграм-канал Росавиации в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения", - говорится в сообщении.

В частности, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 по Москве. В аэропорту Нижнего Новгорода ограничения начали действовать с 07:45.

"В 10:18 мск ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород сняты", - отмечается в сообщении.

Росавиация подчеркивает, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет".

В свою очередь пресс-служба нижегородского аэропорта сообщает, что утром в среду два рейса, следовавших в Нижний Новгород, были перенаправлены на запасные аэродромы.

"В настоящее время аэропорт работает без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций", - говорится в сообщении.