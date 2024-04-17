Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили прием и отправку воздушных судов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани и аэропорт "Бегишево" (Татарстан, принадлежит "КАМАЗу") возобновили прием и отправку воздушных судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах аэропортов.

Утром в среду работа аэропортов Казани, Нижнекамска ("Бегишево") и Нижнего Новгорода была ограничена для обеспечения безопасности полетов. В 10:18 ограничения на работу нижегородского аэропорта были сняты.

По данным Минобороны РФ, в среду около 11:20 по московскому времени российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Татарстаном.