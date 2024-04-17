Минобороны РФ заявило о 15 отраженных контратаках на трех направлениях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие российской армии за сутки отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении, четыре - на купянском, три - на донецком, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

За сутки на авдеевском направлении отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи (ДНР), говорится в сводке.

На авдеевском направлении потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122 мм гаубица Д-30, сообщает Минобороны России.

По его данным, на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР). Отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Терны (ДНР).

"Потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной разведки "Пластун-3000", а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота"", - сказано в сводке.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР). Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Красногоровка (ДНР). Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 122 мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", говорится в сообщении.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Макаровка (ДНР). Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122 мм гаубица Д-30", - сообщает министерство обороны РФ.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30, говорится в сводке.

Российские военные за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS американского производства, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 191 беспилотник ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и "террористических формирований РДК ("Русский добровольческий корпус" признан террористическим и запрещен в РФ)". Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах, сообщили в ведомстве.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21096 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны РФ.