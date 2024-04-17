В Думу внесен проект о штрафах за нарушения при езде на электросамокатах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сенаторы в среду внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при езде на электросамокатах и велосипедах. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Законопроект призван повысить эффективность мер по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), и велосипедистами", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Авторы предлагают внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

"Предлагается внести в КоАП РФ изменения, устанавливающие административную ответственность лиц, использующих для передвижения СИМ, и велосипедистов за нарушения в области дорожного движения в части оставления места ДТП, невыполнения требования об остановке, управления СИМ в состоянии опьянения, отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которые корреспондируют установленным ПДД РФ обязанностям этих лиц", - сообщил Клишас.

Кроме того, предусматривается административная ответственность для этих лиц в том числе, за нарушения, связанные с превышением установленной скорости движения СИМ или велосипеда, нарушение правил движения по автомагистрали, нарушение ими требований к перевозке грузов, буксировке, к перевозке пассажиров, создание ими помех для движения пешеходов, а также за движение на СИМ по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам в случае, если масса СИМ превышает 35 кг.

"Также усиливается ответственность за нарушение ПДД РФ и правил эксплуатации СИМ и велосипеда, повлекшие причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", - отметил Клишас.

По его словам, законопроект поддержан правительством РФ.

Авторами документа помимо Клишаса являются сенаторы Владимир Полетаев, Ирина Рукавишникова, Артем Шейкин.