В Москве пользователи аренды электросамокатов получили 15 тыс. штрафов за месяц

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В столице пользователи аренды электросамокатов за месяц со старта сезона получили 15 тыс. штрафов от операторов; еще 7 тыс. аккаунтов были заблокированы, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Его слова приведены в телеграм-канале департамента транспорта столицы в воскресенье.

Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка - за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД, уточнили в департаменте.

Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте, отмечается в сообщении.

"Вместе с коллегами мы внимательно следим за соблюдением правил вождения, - добавили в департаменте. - Госавтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники Ситуационного центра ЦОДД видят дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7".