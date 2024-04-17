Один человек пострадал при падении украинского БПЛА в Воронеже

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об одном пострадавшем при падении БПЛА в областном центре.

"По уточненным данным, при падении подавленного украинского БПЛА ранения получила женщина 1956 года рождения. Она находится под наблюдением врачей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Также, по его информации, пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения.

Ранее Гусев сообщил о подавлении силами ПВО и средствами РЭБ украинского БПЛА над Воронежем.