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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Что случилось этой ночью: четверг, 18 апреля

Новые атаки украинских БПЛА на российские регионы, рост воды в Кургане, "Бавария" и "Реал" - полуфиналисты Лиги Чемпионов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- За прошедшую ночь силы ПВО отразили атаки на Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области. Об этом сообщило Минобороны.

- Один человек пострадал при падении украинского БПЛА в Воронеже. Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области.

- Вода в Тоболе в Кургане поднялась до 968 см. Пик половодья ожидается в ближайшие дни.

- Байден выступил в поддержку представленных Джонсоном проектов о помощи Украине и Израилю. Он считает, что Палата представителей должна принять проекты на текущей неделе.

- Консервативная партия, предварительно, получает 60 мест в 150-мандатном парламенте Хорватии. Консерваторам не удалось сформировать абсолютного большинства.

- "Бавария" победила "Арсенал" и стала полуфиналистом Лиги Чемпионов. Другим полуфиналистом стал "Реал", обыгравший "Манчестер Сити".

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