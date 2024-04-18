Что случилось этой ночью: четверг, 18 апреля
Новые атаки украинских БПЛА на российские регионы, рост воды в Кургане, "Бавария" и "Реал" - полуфиналисты Лиги Чемпионов
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- За прошедшую ночь силы ПВО отразили атаки на Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области. Об этом сообщило Минобороны.
- Один человек пострадал при падении украинского БПЛА в Воронеже. Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области.
- Вода в Тоболе в Кургане поднялась до 968 см. Пик половодья ожидается в ближайшие дни.
- Байден выступил в поддержку представленных Джонсоном проектов о помощи Украине и Израилю. Он считает, что Палата представителей должна принять проекты на текущей неделе.
- Консервативная партия, предварительно, получает 60 мест в 150-мандатном парламенте Хорватии. Консерваторам не удалось сформировать абсолютного большинства.
- "Бавария" победила "Арсенал" и стала полуфиналистом Лиги Чемпионов. Другим полуфиналистом стал "Реал", обыгравший "Манчестер Сити".