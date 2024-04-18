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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся за сутки на 68 см

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, в районе села Ильинка Казанского района вода за сутки поднялась на 7 см, достигнув уровня в 891 см, в городе Ишим - на 68 см до 462 см.

Ранее сообщалось, что 17 апреля уровень воды в Ишиме у села Ильинка превысил исторический максимум, поднявшись до отметки в 884 см. Прежний максимум в 835 см был зафиксирован в 2017 году.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов.

16 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что из-за подъема уровня воды в реках возможен прорыв дамб или перелив через них. В связи с этим в минувший вторник началась эвакуация населения с подтопляемых территорий.

Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Тобол Казанский район Ильинка Ишим
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