В Тюменской области из зон подтопления эвакуированы более 1,5 тыс. человек

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Растет число эвакуированных с подтопляемых территорий в Тюменской области, сообщает пресс-служба МЧС России в четверг.

"Эвакуированы более 1500 человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС России продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы. Так, в селе Казанское спасатели вместе с добровольцами уложили более 20 тыс. мешков с песком.

Ранее сообщалось, что накануне из зон подтопления в Тюменской области было эвакуировано более 400 человек.

16 апреля губернатор Александр Моор сообщал, что из-за подъема уровня воды в реках возможен прорыв дамб или перелив через них. В связи с этим в минувший вторник началась эвакуация населения с подтопляемых территорий.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживают порядка 17,5 тыс. человек.