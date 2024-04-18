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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области ночью

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при украинских атаках в ночь на четверг.

"Два обстрела за ночь, поэтому я думаю, что бессонная ночь была в каждой семье. Пострадало два человека в Шебекино и в Разумном-71. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Еще одна женщина с ранением стопы находится под наблюдением врачей в городской больнице №2, где все необходимые медицинские услуги ей оказываются", - написал глава региона на своей странице в ВК.

Ранее Гладков сообщил об одном пострадавшем при срабатывании системы ПВО над областным центром и Белгородским районом.

Накануне поздно вечером над Белгородской областью средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов RM-70 "Вампир". Ночью на подлете к Белгороду система ПВО сбила 21 воздушную цель.

Вячеслав Гладков Белгород
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