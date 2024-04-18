Минстрой оценит стройки страны с точки зрения применения ИИ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Строительную отрасль оценят по степени внедрения искусственного интеллекта с помощью единой методики, которая может быть создана, рассказали в Минстрое России.

"Мы уже сейчас можем оценить решения, которые нашли активное применение в отечественных строительных компаниях. Сейчас главный вопрос состоит в том, как всем объединиться, чтобы в отрасли были единые подходы, а также здоровая конкуренция,необходимая для формирования наиболее эффективных практик и выполнения государственных задач", - сказал замглавы Минстроя России Константин Михайлик на сессии "Искусственный интеллект в девелопменте: от идей к инновациям" на ВДНХ.

Методика должна показать степень готовности компаний к искусственному интеллекту и стать плацдармом для создания реестра отечественных решений в сфере ИИ.

Управляющий директор по IT и цифровой трансформации "ДОМ.РФ" Николай Козак сообщил, что для создания реестра отечественных ИИ-решенийэксперты рабочей группы уже приступили к сбору данных от компаний.

"Нам предстоит оценить проникновение технологии искусственного интеллекта в отрасли жилищного строительства. Мы ожидаем, что в оценке примет участие большая часть застройщиков. В планах в этом году завершить анализ и приступить к созданию реестра отечественных решений по ИИ", - рассказал Козак.

По поручениям президента и в целях ускоренного внедрения ИИ-технологий в отраслях экономики страны Минстрой и институт развития "ДОМ.РФ"создали экспертную группу по внедрению искусственного интеллекта в строительной отрасли. Сейчас в рабочую группу входит более 50 крупнейших застройщиков, представители федеральных органов исполнительной власти, регулятора и банков.