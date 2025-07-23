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В НИУ ВШЭ прогнозируют массовую роботизацию строек через 10-15 лет

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Человеческий труд на стройке будет сохранять свою актуальность в течение ближайших 10-15 лет, после чего начнется массовая роботизация строительных процессов, рассказал журналистам директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

"Роботизация - один из наиболее актуальных трендов в стройке и ЖКХ сегодня. Этот процесс неизбежен: ниши для внедрения автоматизированных решений уже сегодня активно заполняются и будут расширяться. Тем не менее, человеческий труд останется востребованным, а в ближайшее десятилетие ключевой тенденцией станет сочетание традиционных и роботизированных технологий", - отметил Трофименко.

По его словам, массовый переход к роботам в строительной сфере начнется через 10-15 лет.

"В первую очередь, речь идет о вредных работах, таких как сварка. Во-вторых, это беспилотные строительные машины. Наконец, уже существуют и применяются промышленные 3D-принтеры, способные с нуля построить здание, но это уже революционно иной подход к процессу стройки", - пояснил Трофименко.

Эксперт уточнил, что отдельные технологии позволяют оптимизировать экономику строительных процессов, другие дают косвенный эффект - например, за счет повышения безопасности на стройплощадке. В перспективе, с развитием технологий 3D-печати зданий, отрасль перейдет на принципиально новые экономические механизмы.

ЖКХ НИУ ВШЭ Константин Трофименко
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