Глава МАГАТЭ может посетить Россию в конце мая

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Россию в конце мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается очередной поездки в Россию директора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она могла бы состояться в конце мая", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва предоставить возможность представителям МАГАТЭ проверить Запорожскую АЭС, дипломат отметила: "МАГАТЭ - это техническая структура, у нее нет мандата в инициативном порядке проводить проверку ядерной и физической безопасности атомных установок".

"Компетенция агентства - организация миссии партнерского рассмотрения только по запросу заинтересованного государства, которому принадлежит тот или иной ядерный объект. Запрашивать самостоятельно, тем более, навязываться странам со своей миссией, - такого у агентства и в мандате нет, да и прав таких у агентства не имеется", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "Россия никакого запроса на этот счет в секретариат МАГАТЭ не направляла сама, мы только видели какие-то заявления на этот счет в публичной плоскости".