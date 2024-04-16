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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Постпред РФ сообщил, что МАГАТЭ временно отзовет инспекторов с ядерных объектов Ирана

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о решении МАГАТЭ временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.

"Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов", - написал Ульянов в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности возможным нападением Израиля на иранские ядерные объекты.

"Мы всегда обеспокоены такой возможностью", - заявил Гросси журналистам в ночь на вторник, призвав к "крайней сдержанности".

По его словам, Иран закрыл свои ядерные объекты в минувшее воскресенье по "соображениям безопасности".

Гросси отметил, что, хотя иранские объекты вновь открылись в понедельник, он не допустил инспекторов МАГАТЭ: "пока мы не убедимся, что ситуация полностью спокойна".

Гросси также выразил надежду, что в ближайшие несколько недель он отправится в Тегеран, чтобы встретиться с иранскими официальными лицами и обсудить сотрудничество.

МАГАТЭ
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