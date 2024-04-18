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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Уровень Тобола в Кургане превысил 10 м, увеличившись за сутки на 56 см

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает расти, он превысил отметку 10 м, сообщает правительство Курганской области.

"По данным на 00:00 местного времени (22:00 мск), он составил 1002 см, увеличившись за сутки на 56 см. "На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ранее уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров", - говорится в сообщении.

В четверг вечером губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку, в микрорайоне Вороновка на ней появились протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.

Накануне утром уровень воды в Тоболе в Кургане преодолел отметку "опасного явления" (850 см).

Пик половодья в городе ожидается в ближайшие дни.

Однако правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, уже частично подтоплена.

Курган Тобол
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