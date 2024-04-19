Что случилось этой ночью: пятница, 19 апреля

Израиль атаковал иранскую военную базу, на Ставрополье упал бомбардировщик Ту-22М3, США ветировали принятие Палестины в ООН

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль нанес ракетный удар по Ирану, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника. Целью удара была военная база около города Исфахан в центре страны, заявили New York Times три иранских чиновника. При этом Израиль не пытался атаковать иранские ядерные объекты, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.

- На Ставрополье упал дальний бомбардировщик Ту-22М3 после боевого задания. Как сообщили в Минобороны РФ, летчики катапультировались, найдены три члена экипажа, ведется поиск четвертого. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

- Силы ПВО уничтожили минувшей ночью три ракеты ATACMS над Черным морем, а также 25 реактивных снарядов Vampire и три беспилотника над Белгородской областью, сообщило российское Минобороны.

- США заблокировали резолюцию о признании Палестины полноправным членом ООН. Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал американское вето "несправедливым, неэтичным и неоправданным". Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац поблагодарил Вашингтон, по его словам, принятие Палестины в Организацию всего через шесть месяцев после нападения ХАМАС на Израиль было бы равносильно "вознаграждению за терроризм".

- В Палате представителей США могут инициировать голосование по отставке спикера. На это готовы пойти несколько республиканцев, если их однопартиец Майк Джонсон попытается отменить действующее правило отстранения спикера.

- Уровень Тобола в Кургане превысил десять метров. В Томской области продолжает повышаться уровень Оби. Уровень Ишима в Тюменской области поднялся за сутки более чем на два метра.