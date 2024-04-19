Уровень Оби продолжает повышаться в Томской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Обь в границах Томской области за сутки вырос почти на всех пунктах наблюдения, сообщает пресс-служба администрации региона в пятницу.

По ее данным, в районе села Никольское (Кривошеинский район) уровень Оби повысился на 120 см и составил 1 м 125 см при опасной отметке 864 см, у села Молчаново - на 14 см и составил 798 см при опасной отметке 805 см, в районе города Колпашево - на 17 см, составил 734 см при опасной отметке 823 см, в районе села Александровское - на 11 см, составил 297 см при опасной отметке 1 м 30 см, у села Каргасо - на 30 см, составил 733 см при опасной отметке 1 м 85 см.

Показатель снизился лишь у поселка Победа Шегарского района - на 52 см (684 см при опасной отметке 800 см).

Кроме того, в границах Томске и Томском районе значительно повысился уровень воды в реке Томь, которая впадает в Обь. В районе Лагерного сада - на 99 см, составил 790 см при опасной отметке 890 см, у Речвокзала - на 95 см, составил 746 см при опасной отметке 750 см, в районе деревни Козюлино (Томский район) - на 9 см и составил 963 см при опасной отметке 980 см.

Пресс-служба главного управления МЧС по Томской области сообщает, что на контроле ведомства находятся пять переливов автодорог в трех муниципальных образованиях и затопление жилых домов и приусадебных участков.

По последним данным, всего в зоне затопления в Томской области находится 449 приусадебных участка и 5 жилых домов. В четверг поздним вечером была объявлена эвакуация из СНТ "Левобережье" из-за резкого подъема воды в Томи.

Режим ЧС из-за паводка действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений Томского района Томской области.