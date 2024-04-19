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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Уровень Ишима в Тюменской области поднялся за сутки более чем на два метра

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, в городе Ишиме река за сутки поднялась на 228 см, достигнув уровня в 690 см, в селе Абатском - на 33 см, до 522 см.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.

Тюменская область Ишим
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