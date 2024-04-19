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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Российские военные сбили за ночь три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire

Российские военные сбили за ночь три ракеты ATACMS и 25 снарядов РСЗО Vampire
Здание Минобороны РФ
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что средствами ПВО за минувшую ночь было уничтожено три ракеты ATACMS над Черным морем, а также 25 реактивных снарядов Vampire и три беспилотника над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Минобороны РФ ATACMS Vampire Черное море Белгородская область
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