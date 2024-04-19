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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В России в 2023 году потребление алкоголя снизилось до 8,44 литров этанола на душу населения; в 2018 году этот показатель составлял 9,43 литра, сообщили на заседании коллегии Минздрава.

В отчете министерства отмечается, что в 2023 году благодаря средствам ОМС профилактическими мероприятиями охвачено на 23 млн человек больше по сравнению с 2022 годом. Профилактические мероприятия прошли свыше 82 млн человек. В целом, в 2023 году расходы бюджета Федерального фонда ОМС составили 3,2 трлн рублей.

Кроме того, в отчете говорится, что в сравнении с 2020 годом в 3,5 раза увеличилось число посещений граждан медицинских организаций по вопросам ЗОЖ.

Минздрав
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