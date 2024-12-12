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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Доля ведущих здоровый образ жизни россиян выросла до 9,7%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доля граждан России, которые ведут здоровый образ жизни, увеличилась в 2024 году до 9,7%, однако этого недостаточно, сообщил на Всероссийском форуме по общественному здоровью министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По данным Росстата, доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 2024 году составила 9,7%, что на 0,6% превышает показатель 2023 года, но этого недостаточно", - сказал он.

Министр отметил, что злоупотребление алкоголем - важный фактор, способствующий преждевременной смертности.

"Мы видим четкую корреляцию объемов потребления (алкоголя) и смертности в регионах", - сказал он.

Мурашко отметил, что личный пример медицинского специалиста по ведению ЗОЖ, отказу от вредных привычек "станет отличным стимулом для пациентов, для каждого гражданина".

Росстат Михаил Мурашко Минздрав
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