В Тюменской области из-за паводка запретили весеннюю охоту в отдельных районах

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил до 16 июня в ряде районов весеннюю охоту из-за угрозы подтопления, сообщает администрация Ишимского района.

В частности, любительская и спортивная охота на водоплавающую и боровую дичь запрещена в Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Заводоуковском городском округе.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тысячи человек.