Три деревни отрезаны паводком от "большой земли" в Тюменской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вода отрезала от "большой земли" три деревни в Казанском районе Тюменской области, сообщила глава района Татьяна Богданова в своем телеграм-канале.

"Отрезаны деревня Песчаное и село Огнево. Решаются вопросы медицинского обслуживания территорий. Также определяют варианты доставки продуктов, проезда молоковозов через грунтовые дороги. Отрезана деревня Малая Ченчерь, по дороге может двигаться тяжелая техника", - написала она.

Глава также сообщила, что уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка по состоянию на 08:00 субботы составляет 872 см, за сутки он снизился на 12 см. Уровень воды в реке Алабуга на гидропосту в селе Казанское не прибавился.

"Уровень воды на гидропосту в деревне Шагалово, это последний гидропост в Казанском районе, вырос на 26 см. Сейчас главная задача - поддержание дамб", - подчеркнула она.

Богданова отметила, что рабочие в настоящее время восстанавливают дорогу Копотилово-Афонькино и дальше по направлению на Сладковский район.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.