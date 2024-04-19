Два рейса ушли на посадку в Минводы из-за закрытия аэропорта Владикавказа

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Два рейса, следовавшие во Владикавказ в пятницу, ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за временного закрытия североосетинского аэропорта, сообщила Росавиация.

В Минводах приземлился самолет Red Wings, следовавший из Сочи, а также борт "Победы", летевший из Москвы.

Аэропорт Владикавказ вечером в пятницу закрылся на кратковременный ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы: после удара молнии образовалась яма, пояснили в Росавиации.

"Для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы. После ремонта специалисты аэродромной службы оценят его качество и подтвердят возможность возобновления полетов", - отметили в ведомстве.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение: с 19 по 21 апреля в Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.