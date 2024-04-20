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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Аэропорт Владикавказа возобновил работу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Владикавказа возобновил работу после кратковременной остановки из-за удара молнии.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении в телеграмм-канале аэропорта.

Аэропорт Владикавказа вечером в пятницу закрылся на кратковременный ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы после удара молнии.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение: с 19 по 21 апреля в Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

Владикавказ МЧС Северная Осетия
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