Шесть украинских дронов сбиты над Брянской областью

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести украинских биспилотников над регионом, пострадавших нет.

Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом, еще один - над территорией Суземского района.

Богомаз уточнил, что при падении БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК "Центр ПАО "Россети", которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей", - сообщил губернатор.