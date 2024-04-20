При атаке БПЛА в Калужской области повреждена энергетическая инфраструктура

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о незначительных повреждениях инфраструктуры вблизи электроподстанции.

"Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Оперативные службы работают на месте и устраняют повреждения, заявил глава региона.