Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Смоленская АЭС сообщила о штатной работе после атаки БПЛА на регион

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС работает в штатном режиме, следует из сообщения атомной станции.

"20 апреля на Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 14 марта", - сообщила атомная станция в телеграм-канале.

По данным Минобороны России, минувшей ночью над территорией Смоленской области был перехвачен и уничтожен один беспилотник самолетного типа.

По информации губернатора региона Василия Анохина, около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект ТЭК. Силами ПВО летательные аппараты были сбиты, но после падения обломков загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами. Еще одна попытка атаки БПЛА была предпринята утром на объекты, расположенные на территории областного центра.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На объекте эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

АЭС ПВО Росэнергоатом Смоленск Смоленская АЭС Смоленская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия вводит дополнительную квоту на экспорт зерновых в 5 млн т

Володин призвал не делать политическими споры вокруг школы им. Ильина

Володин призвал не делать политическими споры вокруг школы им. Ильина
Паводок в России

Штатное водоснабжение центральной и восточной частей Оренбурга восстановлено

Шойгу сообщил о создании в Минобороны центра беспилотников и роботизированных комплексов

Средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над регионами России

Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра

Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Военная операция на Украине

Два сельских жителя погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника

Паводок в России

Власти Курганской области займутся расчисткой русла Тобола после прохождения паводка

Власти Курганской области займутся расчисткой русла Тобола после прохождения паводка

Emirates 20 апреля выполнит дополнительный рейс в Москву после недавних ливней

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });