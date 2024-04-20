Смоленская АЭС сообщила о штатной работе после атаки БПЛА на регион

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС работает в штатном режиме, следует из сообщения атомной станции.

"20 апреля на Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 14 марта", - сообщила атомная станция в телеграм-канале.

По данным Минобороны России, минувшей ночью над территорией Смоленской области был перехвачен и уничтожен один беспилотник самолетного типа.

По информации губернатора региона Василия Анохина, около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект ТЭК. Силами ПВО летательные аппараты были сбиты, но после падения обломков загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами. Еще одна попытка атаки БПЛА была предпринята утром на объекты, расположенные на территории областного центра.