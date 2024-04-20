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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В Смоленской области продолжают тушить возгорание емкостей с ГСМ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о продолжении ликвидации последствий возгорания емкостей с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Кардымовском районе.

"Осмотрел место чрезвычайного происшествия в Кардымовском районе. Правительство области совместно с региональным управлением МЧС активно устраняет последствия возгорания емкостей с ГСМ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Губернатор добавил, что мобилизованы и задействованы оперативные службы, предпринимаются все необходимые меры для ликвидации возгорания.

Ранее в субботу Анохин сообщал, что около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. По его данным, в результате работы сил ПВО дроны были сбиты, однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с ГСМ.

Еще одна попытка атаки беспилотника была сделана утром на объекты, расположенные на территории областного центра.

Смоленская область Василий Анохин
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