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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Россия вводит дополнительную квоту на экспорт зерновых в 5 млн т

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза, она составит 5 млн т, будет действовать до 30 июня, сообщает сайт кабинета министров.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Согласно подписанному постановлению, дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн т. Она будет действовать до 30 июня 2024 года включительно. Ее объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз", - говорится в сообщении.

В кабинете министров добавили, что эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. "Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", - сказали в правительстве.

Основная часть квоты была установлена кабмином на срок с 15 февраля по 30 июня; она составляет 24 млн т.

Правительством в 2023 году был утвержден новый механизм квотирования эксперта зерновых, предполагающий в том числе возможность распределения между экспортерами дополнительной части квоты. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за её пределами - заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.

Правительство РФ Михаил Мишустин Минсельхоз
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