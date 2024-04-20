Более 10 см снега выпало в Петербурге к субботе

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Петербурге к утру субботы выросла до 7-11 см, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"В центре города - 11 см, в Кронштадте - 12 см, на побережье Невской губы - 7-8 см (видно, сдувало ветром)", - написал синоптик в телеграм-канале.

В Ленинградской области больше всего снега зафиксировано на Карельском перешейке. В Выборге высота снежного покрова - 18 см, в Сосново - 17 см.

Как отметил Колесов, "в Санкт-Петербурге такая высота снега повторила значение 2017 года: тогда 14 апреля тоже выпало 11 см снега, но это далеко до рекордных значений середины и окончания апреля в прошлые годы".

Он уточнил, что, по прогнозу, "снежный" циклон покинул северную столицу и смещается в сторону Карелии. Днем воздух в Петербурге прогреется до плюс трех градусов, в Ленинградской области также ожидается потепление, в связи с чем снег начнет таять.

По данным правительства Ленинградской области, из-за снегопада на трассе Р-21 "Кола" в районе развязки Волхов-Новая Ладога, Санкт-Петербург-Петрозаводск развернули мобильный пункт обогрева. Также организовано дежурство поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги, которое продлится до нормализации погодных условий.