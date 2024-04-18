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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Метель может накрыть Петербург в пятницу

Метель может накрыть Петербург в пятницу
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Непогода ожидается в Петербурге в пятницу, 19 апреля, сообщает Главное управление МЧС по городу со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В частности в городе вероятны сильный снег, метель и порывы ветра до 17 м/с. На дорогах возможна сложная обстановка.

Начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов со своей стороны уточнил, что сильный снег ожидается во второй половине дня в особенности на востоке Петербурга и в центральных районах Ленинградской области. Температура воздуха может упасть до минус 2 градусов.

"Количество выпавшего снега в Санкт-Петербурге рассчитываем до 3-8 см к окончанию завтрашнего дня. В ночь на субботу интенсивность снега уменьшится, но еще 2-5 см должно выпасть. Так что высота снежного покрова утром 20 апреля должна быть приличной, а на дорогах города будет сложная обстановка", - написал синоптик в телеграм-канале.

19 и 20 апреля в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, метели и ветра.

Ранее сообщалось, что сильный дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в Москве до утра пятницы, непогода сохранится в течение всего завтрашнего дня.

МЧС Петербург Ленинградская область
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