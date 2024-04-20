Леса начали гореть в Башкирии из-за аномальной для апреля жары

Архивное фото Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Первый лесной пожар зарегистрирован в Башкирии, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Возгорание обнаружено в Абзелиловском районе. Площадь пожара при его обнаружении составляла 0,47 га.

Пожар был ликвидирован на площади 0,5 га.

По данным ведомства, в республике сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов выше климатической нормы. В субботу прогнозировалась переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью +11...+16, в горных районах до +6, днем - +23...+28.