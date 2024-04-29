В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один лесной пожар, по данным на понедельник, действует в Иркутской области на 0,9 га, пожар локализован, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В действующем состоянии и локализованным сегодня оставался вновь обнаруженный 28 апреля лесной пожар в Братском районе на площади 0,9 га", - говорится в сообщении. Накануне в регионе было зарегистрировано 12 вновь обнаруженных пожаров.

"Одиннадцать из них ликвидировано: три - в Братском районе, по два - в Иркутском, Тайшетском районах, по одному - в Аларском, Черемховском, Усть-Удинском, Качугском районах", - говорится в сообщении.

Общая площадь ликвидированных возгораний - 56,8 га.

Очаги возникли в окрестностях населенных пунктов, но угрозы им не возникло благодаря слаженным и оперативным действиям лесопожарных формирований области.

В тушении лесных пожаров 28 апреля было задействовано 209 человек, в том числе 19 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы региона и 162 работника лесопожарных формирований. Использовалось 53 единицы наземной техники.