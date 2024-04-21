Река в тюменском Ишиме за ночь поднялась на 45 см

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Ишим в одноименном городе Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Согласно замерам, за последние 12 часов (с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья) уровень Ишима в границах одноименного города поднялся на 45 см, достигнув уровня 1051 см.

Как сообщалось, критический уровень - 850 см - река преодолела в ночь на субботу. Накануне был побит рекорд паводка 2017 года, когда подъем реки составлял 982 см.

Также повышается уровень Ишима в Абатском районе. За сутки прирост составил 64 см - до 647 см, критическая отметка составляет 960 см.

При этом уровень воды в Ишиме возле села Ильинка в Казанском районе Тюменской области четвертый день постепенно уменьшается. Так, по данным на 08:00 воскресенья уровень воды в реке за сутки снизился на 12 см, остановившись на отметке в 860 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживают порядка 17,5 тыс. человек.