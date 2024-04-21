Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Река в тюменском Ишиме за ночь поднялась на 45 см

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Ишим в одноименном городе Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Согласно замерам, за последние 12 часов (с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья) уровень Ишима в границах одноименного города поднялся на 45 см, достигнув уровня 1051 см.

Как сообщалось, критический уровень - 850 см - река преодолела в ночь на субботу. Накануне был побит рекорд паводка 2017 года, когда подъем реки составлял 982 см.

Также повышается уровень Ишима в Абатском районе. За сутки прирост составил 64 см - до 647 см, критическая отметка составляет 960 см.

При этом уровень воды в Ишиме возле села Ильинка в Казанском районе Тюменской области четвертый день постепенно уменьшается. Так, по данным на 08:00 воскресенья уровень воды в реке за сутки снизился на 12 см, остановившись на отметке в 860 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживают порядка 17,5 тыс. человек.

Ильинка Ишим Тобол Тюменская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вода в Кургане стабилизировалась

Вода в Кургане стабилизировалась

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2017 года сократилась более чем на 35%

План "Ковер" введен в аэропорту Калуги из-за атаки беспилотников

Что произошло за день: суббота, 20 апреля

Над Московской и Тульской областями сбиты два малоразмерных воздушных шара ВСУ

Паводок в России

Река в Ишиме поднялась почти на метр за последние 12 часов

Паводок в России

Дезинфекцию проведут в Оренбурге после паводка

Дезинфекцию проведут в Оренбурге после паводка

Леса начали гореть в Башкирии из-за аномальной для апреля жары

Леса начали гореть в Башкирии из-за аномальной для апреля жары
Паводок в России

Уровень воды в тюменском Ишиме превысил исторический максимум

Уровень воды в тюменском Ишиме превысил исторический максимум
Паводок в России

Жителей более 20 курганских сел призвали срочно эвакуироваться

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });