Пик паводка в тюменском Ишиме ожидается к вечеру воскресенья

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пик подъема воды в реке Ишим в границах одноименного города ожидается к вечеру воскресенья или в ночь на понедельник, сообщил губернатор Александр Моор.

"Судя по динамике в последние часы, я думаю, что сегодня к вечеру или в ночь здесь в городе Ишим должен сформироваться пик паводка", - написал он в своем телеграм-канале.

Информационный центр регионального правительства ранее сообщил, что в воскресенье уровень реки Ишим продолжает расти.

Согласно замерам, за последние 12 часов (с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья) уровень Ишима в границах одноименного города поднялся на 45 см, достигнув уровня 1 051 см.

Критический уровень - 850 см - река преодолела в ночь на субботу. Накануне был побит рекорд паводка 2017 года, когда подъем реки составлял 982 см.