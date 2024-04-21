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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В Удмуртии начался подъем воды в пяти реках

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вода в пяти реках Удмуртии снова начала подниматься из-за паводка, сообщил в воскресенье глава правительства республики Ярослав Семенов.

"Вода снова поднимается - на Каме, Сиве, Иже, Чепце и Лозе. В Игринском районе есть подтопления придомовых территорий райцентра на улицах Мичурина, Луговая, Крупской, 2-я и 3-я Набережная, Победы", - написал он в своем телеграм-канале.

Семенов отметил, что, согласно прогнозам, подтоплены могут быть до 67 придомовых территорий, но подчеркнул, что ситуация находится на контроле.

По его словам, заготовлены материалы для возведения плотин, организованы пункты временного размещения, жителям в зоне подтопления рекомендовано подготовить запасы продуктов и лекарств, перенести на верхние этажи ценные вещи.

Хроника 30 марта – 21 апреля 2024 годаПаводок в России
Удмуртия Ярослав Семенов
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