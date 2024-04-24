В Удмуртии ситуация с уровнем воды в реках стабилизируется

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с паводком в Удмуртии стабилизируется, уровень рек в регионе падает, сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов в своем телеграм-канале.

"Но в ближайшие пару дней нас ждут дожди. Так что контроль не отпускаем", - отметил он.

Уровень воды в реке Лоза, которая подтапливала 120 придомовых территорий в райцентре Игра, снизился почти на 120 см, сообщил премьер-министр.

"Подтопленными остаются лишь несколько садовых участков, расположенных в низменных местах. Лоза вошла в русло", - сообщил он.

На 40 см за сутки снизился уровень воды над низководным Гуляевским мостом в Вавожском районе, на 10 см - над подтопленным участком дороги Полом-Поломское в Кезском районе. Освобождаются от воды также территории в Ягане Малопургинского района.