Населенный пункт Богдановка в ДНР взят под полный контроль российских войск

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под полный контроль село Богдановка в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой народной республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны, "отражены две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики".

В министерстве сообщили, что потери ВСУ за сутки составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ"; в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново Донецкой народной республики. За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й, 115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

По данным российских военных, ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, гаубицу М777, а также склад топлива для военной техники.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

В министерстве заявили, что потери ВСУ за сутки составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица FH-70, гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М107.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской народной республики, а также Оливовского Яра", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица М777, два орудия М119, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина РСЗО "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.