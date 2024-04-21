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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Военные РФ сообщили об уничтожении украинского самолета МиГ-29 и 194 дронов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российские военные за сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29, комплекс ПВО С-300 и более 190 беспилотников ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - сообщило ведомство в воскресенье.

Минобороны распространило кадры удара по украинскому истребителю МиГ-29 с детонацией авиационных средств поражения, а также уничтожения дивизиона С-300ПС ВСУ.

По словам российских военных, поражены цех производства беспилотников, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой "Пеликан", подразделения и техника ВСУ в 104 районах.

Как сообщили в Минобороны РФ, "средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ МиГ-29 С-300
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