Река в тюменском Ишиме за сутки поднялась на 13 см, достигнув 1064 см

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Ишим в одноименном городе Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Согласно замерам, за сутки вода в реке Ишим поднялась на 13 см, достигнув уровня 1064 см.

В селе Абатском (райцентр Абатского района - ИФ) - на 54 см, достигнув уровня в 701 см, а в селе Ильинка Казанского района вода в реке снизилась на 10 см, остановившись на уровне 850 см.

Критический уровень - 850 см - река в городе Ишим преодолела в ночь на 20 апреля; днем 20 апреля был побит рекорд паводка 2017 года, когда подъем реки составлял 982 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. Из-за разлива реки Ишим, по последним данным, подтоплено 98 жилых домов, а также 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.