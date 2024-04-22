Уровень Тобола в селе Коркино Тюменской области поднялся на 140 см за двое суток

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в районе села Коркино Упоровского района Тюменской области за последние двое суток резко вырос.

По данным информационного центра регионального правительства, 20 апреля уровень воды в Тоболе в селе Коркино составлял 414 см, а 22 апреля - уже 554 см, соответственно рост составил 140 см.

В селе Упорово Тобол за последние сутки поднялся на 34 см, достигнув уровня в 494 см, в городе Ялуторовске на 5 см до 461 см, в селе Иевлево - на 13 см до 400 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. Из-за разлива реки Ишим, по последним данным, подтоплено 98 жилых домов, а также 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.