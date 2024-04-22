Еще в 12 селах Викуловского района Тюменской области объявили эвакуацию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Из-за подъема реки Ишим в Викуловском районе Тюменской области растет число населенных пунктов, где проводится эвакуация, сообщает в понедельник районная администрация в соцсети "ВКонтакте".

Так, заблаговременная частичная или полная эвакуации объявлена в 12 населенных пунктах - в селах Балаганы, Борки, Калинино, Усть-Барсук, Бобры, Каргалы, Долгушино, Малышево, Поддубровное, Доставалово, Чуртан и деревне Староборовая.

Ранее сообщалось, что утром 22 апреля проводилась эвакуация в селе Викулово (часть населенного пункта) и Чебаклей (весь населенный пункт).

Река Ишим в пределах село Викулово (райцентр Викуловского района - ИФ) за последние сутки поднялась на 32 см, достигнув уровня в 435 см (критический уровень 1000 см).

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. Из-за разлива реки Ишим, по последним данным, подтоплено 98 жилых домов, а также 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.