Два силовика погибли, один ранен при обстреле полицейского патруля в КЧР

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Наряд полиции обстреляли в городе Карачаевске Карачаево-Черкесии, два сотрудника погибли и один госпитализирован с тяжелыми ранениями, сообщает следственное управление СКР по КЧР в понедельник.

Как говорится в сообщении, 22 апреля неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в наряд полиции МО МВД России "Карачаевский". После этого злоумышленник похитил табельное оружие полицейских и боеприпасы к нему.

От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий потерпевший госпитализирован, сообщает СКР.

По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).