Четверо жителей КЧР разыскиваются по подозрению в нападении на полицейских

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут четверых преступников, напавших на полицейский патруль в Карачаевске, два сотрудника которого были убиты и еще один тяжело ранен, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР в понедельник.

"По подозрению в нападении на сотрудников полиции разыскиваются четверо жителей республики. Ориентировки на них разосланы в соседние регионы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для поиска и задержания вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии введен план "Сирена". Поднят личный состав ОВД, усилены патрули на выездах из республики.

22 апреля в городе Карачаевске Карачаево-Черкесии был обстрелян наряд полиции.

В результате нападения два сотрудника погибли и еще один был один госпитализирован с тяжелыми ранениями.

По данным СКР, нападавшие похитили табельное оружие полицейских и боеприпасы к нему.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).