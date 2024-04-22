Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Четверо жителей КЧР разыскиваются по подозрению в нападении на полицейских

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут четверых преступников, напавших на полицейский патруль в Карачаевске, два сотрудника которого были убиты и еще один тяжело ранен, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР в понедельник.

"По подозрению в нападении на сотрудников полиции разыскиваются четверо жителей республики. Ориентировки на них разосланы в соседние регионы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для поиска и задержания вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии введен план "Сирена". Поднят личный состав ОВД, усилены патрули на выездах из республики.

22 апреля в городе Карачаевске Карачаево-Черкесии был обстрелян наряд полиции.

В результате нападения два сотрудника погибли и еще один был один госпитализирован с тяжелыми ранениями.

По данным СКР, нападавшие похитили табельное оружие полицейских и боеприпасы к нему.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).

КЧР Карачаево-Черкесия Карачаевск МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два силовика погибли, один ранен при обстреле полицейского патруля в КЧР

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 18 часов упал на 14 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 18 часов упал на 14 см

Особый противопожарный режим введен в 23 регионах РФ

Что произошло за день: воскресенье, 21 апреля

Паводок в России

Подъем воды в реке Ишим в Тюменской области начал замедляться

Паводок в России

Срочная эвакуация объявлена в трех селах Курганской области из-за подъема реки Тобол

Паводок в России

Уровень Тобола в Кургане за 8 часов снизился еще на 5 см

Уровень Тобола в Кургане за 8 часов снизился еще на 5 см

Сайт "Репортёров без границ" заблокирован в РФ

Сайт "Репортёров без границ" заблокирован в РФ

МИД РФ обвинил Вашингтон в "воровстве замороженных российских активов"

МИД РФ обвинил Вашингтон в "воровстве замороженных российских активов"
Паводок в России

В Удмуртии начался подъем воды в пяти реках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });