Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ примет все необходимые меры для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее о возможности размещения на территории Польши американского ядерного оружия заявил президент республики Анджей Дуда. В интервью изданию Fakt он сказал: "Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы". "Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику", - отметил Дуда.

Польский президент также сообщил, что вопрос размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".

Ранее власти Польши уже выражали готовность разместить на территории страны ядерное оружие США.

"В ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия", - заявил, в частности, в июне 2023 года премьер Польши Матеуш Моравецкий. "Мы обращаемся ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием (Nuclear sharing). Окончательное решение будет зависеть от наших американских и натовских партнеров, но мы заявляем о том, что желаем действовать быстрее в этой сфере", - добавил он.