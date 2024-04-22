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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Дуда заявил, что решения о размещении ядерного оружия в Польше пока не приняты

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше обсуждается, но никаких конкретных решений на эту тему пока не было, сообщил президент страны Анджей Дуда.

"Я хотел бы серьезно отметить, что никаких решений по этой теме не принято", - приводят в понедельник его слова польские СМИ.

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Ранее в интервью польскому изданию Fakt Дуда заявил о готовности Варшавы разместить на польской территории ядерное оружие в случае, если союзники по НАТО сочтут это необходимым в рамках укрепления безопасности восточного фланга альянса.

Между тем, глава польского правительства Дональд Туск, комментируя высказывания Дуды, сказал: "Мне бы хотелось, чтобы подобные возможные инициативы были очень хорошо подготовлены и чтобы мы все были убеждены, что это именно то, чего мы хотим".

Он добавил, что рассчитывает на встречу с президентом по этой проблеме, поскольку речь идет о безопасности Польши.

"Конечно, я проведу встречу с премьер-министром на эту тему, потому как для меня очевидно, что мы сотрудничаем друг с другом по вопросам, касающимся внешней политики, как и по любым другим вопросам в случае необходимости", - сказал в свою очередь Дуда.

Анджей Дуда Польша НАТО
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