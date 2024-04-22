В МВД раскрыли обстоятельства задержания главы МЧС Чечни

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль главы ГУ МЧС Чечни Алихана Цакаева рядом с границей Дагестана за нарушение ПДД, отказ предъявить документы и попытку скрыться от полиции, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по СКФО после проведенной проверки.

"14 апреля на федеральном контрольно-пропускном пункте "Герзельский мост", расположенном на границе Чечни и Дагестана, сотрудники полиции увидели автомобиль GMC "Yukon", который двигался по встречной полосе Федеральной трассы Р-217 "Кавказ", при этом создавая угрозу для участников дорожного движения. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и предъявления документов на право управления ТС гражданин не реагировал, вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться", - сказали в управлении.

Автомобиль министра был "остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения". При этом "правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции".

"В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям", - сообщили в МВД.

Проверка обстоятельств случившегося завершена, ее результаты передадут в СК для дальнейшей юридической оценки.

18 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров назвал случившееся с Цакаевым провокацией.

"Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день", - заявил Кадыров.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о проведении проверки действий полицейских, задержавших Цакаева на КПП "Герзель" между Дагестаном и Чечней, отметив, что этот федеральный пункт находится вне ведения дагестанских правоохранителей.