Что произошло за день: понедельник, 22 апреля

Нападение на полицейских в КЧР, приговор пресс-секретарю Meta, отставка главы военной разведки Израиля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Наряд полиции подвергся нападению в Карачаевске (Карачаево-Черкесия). Двое полицейских погибли, один был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Разыскиваются четверо подозреваемых.

- Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии общего режима пресс-секретаря Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Энди Стоун признан виновным в оправдании терроризма.

- "Норильский никель" планирует перенести плавильные мощности Медного завода в Китай, заключив СП с одной из китайских компаний, заявил в интервью "Интерфаксу" президент компании Владимир Потанин. В частности, продукция СП будет продаваться как китайский товар, который сложнее подвергнуть санкциям.

- Роскомнадзор объяснил блокировку сайта "Репортеров без границ" в РФ публикацией там фейков об СВО.

- В МВД заявили, что автомобиль главы ГУ МЧС Чечни был остановлен "с применением специального инженерного заграждения" за нарушение ПДД, отказ предъявить документы и попытку скрыться. Согласно сообщению, задержанный нанес несколько ударов полицейским. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал случившееся с Алиханом Цакаевым провокацией.

- Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить действия сотрудников "Черного дельфина" на фоне жалоб заключенных. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что ей поступило обращение с указанием фамилий избитых в текущем году осужденных.

- Глава военной разведки Израиля Аарон Халива уходит в отставку. Он признал свою ответственность за события 7 октября 2023 года.

- АСТ остановило продажи романа "Наследие" Владимира Сорокина, книги Майкла Каннингема "Дом на краю света" и "Комнаты Джованни" Джеймса Болдуина. Эксперты центра при Российском книжном союзе нашли в них ЛГБТ-пропаганду.