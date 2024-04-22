Москалькова просит прокуроров проверить действия сотрудников колонии "Черный дельфин"

Фото: Марина Круглякова/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомерность действий сотрудников ИК №6, известной как "Черный дельфин".

"В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК №6 по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин", о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку", - сообщила Москалькова в своем телеграм-канале в понедельник.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева заявила "Интерфаксу", что ей поступило обращение с указанием фамилий избитых в текущем году заключенных "Черного дельфина".

"По их словам, к ним регулярно применяются физические наказания, в том числе за невыработку нормы плана на производстве. Одна из форм пыток - требование стоять в позе "ласточки" по нескольку часов", - сказала Меркачева.

Она добавила, что после обращения отправила запросы в Следственный комитет и прокуратуру, а также уполномоченному по правам человека в РФ.

"Из местного СК ответ пока не поступил, но, как выразился старший помощник руководителя Следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации подполковник юстиции Алексей Тукманбетов, оно в работе", - сказала член СПЧ.

Учреждение, известное как "Черный дельфин", - это исправительная колония № 6 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области. Это колония особого режима для пожизненно осужденных.